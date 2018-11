Jonas Just, hier beim Internationalen Sparkassen-Meeting in Osterode.

Jonas Just stürmt in Oldenburg zum 10 km-Kreisrekord

Im Rahmen des Oldenburg-Marathons startete Jonas Just (Jahrgang 2001) von der LG Osterode über die 10 km-Strecke und konnte mit einer sehr starken Zeit von 33:58 Minuten überzeugen.

Bei hervorragendem Laufwetter galt es für die knapp 1.700 Athleten über 10 km, eine relativ flache, amtlich vermessene und damit bestenlistenfähige Strecke zu absolvieren. Just legte einen guten Start hin und konnte sich in einer Spitzengruppe positionieren. Etwas unerfahren machte Just das Tempo und ging etwas zu schnell an. Bei Kilometer fünf hatte er sein Tempo gefunden (16:38 Minuten), musste aber noch immer für die Gruppe das Tempo vorgeben. Dieser höhere Kraftaufwand machte sich bemerkbar, Just musste etwas die Geschwindigkeit reduzieren. Bei 30:42 Minuten erreichte er die Neun-Kilometer-Marke und mobilisierte alle Kräfte.

Den letzten Kilometer lief er in 3:16 Minuten, so dass am Ende die geplante Bestzeit und damit der hervorragende fünfte Platz im Gesamteinlauf (Erster der U18) zu Buche stand. Mit dieser Zeit verbesserte er seinen eigenen Kreisrekord in der U18 um mehr als 90 Sekunden.

Zuvor startete Jannik Just (Jhg. 2010) im Kindermeilenlauf mit rund 200 anderen Läufern über eine 1,6 km lange Strecke. Von Anfang an konnte er sich im Spitzenfeld positionieren. Nach einem sehr starken Lauf erreichte er in guten 6:53 Minuten den hervorragenden dritten Platz im Gesamteinlauf, nur zwei Sekunden hinter dem Sieger und vor vielen älteren Läufern.