Osteroder Prellballer starten stark

Sottrum. Das Prellball-Team des MTV Osterode startete in Sottrum am ersten von drei Spieltagen erfreulich gut in die neue Saison der Niedersachsenliga. Ungeschlagen mit 8:0 Punkten belegen die Osteroder derzeit den ersten Tabellenplatz. Schon jeweils in den vier ersten Hälften der Begegnungen zeichnete sich...