Reserve des VT Südharz fegt Tuspo Weende V förmlich vom Feld

Die zweiten Volleyball-Damen des VT Südharz konnten am vergangenen Wochenende mit einem souveränen Auswärtssieg nach Hause fahren. In der Bezirksliga gelang der VTS-Reserve in Göttingen ein klarer 3:0-Erfolg bei Tuspo Weende V. In allen drei Sätzen konzentrierten sich die Südharzerinnen auf ihr...