A-Jugend des Tuspo Petershütte hofft auf Trendwende

Etliche Begegnungen stehen wieder für die Nachwuchsfußballer auf Bezirksebene an. Nachdem die C-Jugend des Tuspo Petershütte in der vergangenen Woche in der Bezirksliga zu Gast bei Eintracht Braunschweig III war, kommt in dieser Woche eine andere Braunschweiger Mannschaft nach Lasfelde. Die zweite...