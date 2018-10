Vereinsduell geht an die zweiten Damen

Die zweiten Damen des VT Südharz bestritten am vergangenen Wochenende ihren ersten Heimspieltag der Saison. Einer knappen Niederlage stand dabei ein klarer Sieg im Vereinsduell gegen die dritten VTS-Damen gegenüber. Es fing alles hervorragend an. Ein guter Spielaufbau in den ersten zwei Sätzen...