Schlusslicht VfB Südharz unterliegt beim SV Eintracht Hahle

Der VfB Südharz hat in der Fußball-Kreisliga einen Befreiungsschlag verpasst. In einem Nachholspiel des zweiten Spieltags unterlag das Schlusslicht am Mittwochabend beim SV Eintracht Hahle mit 1:2 (1:1), für die Mannschaft von Trainer Olaf Jödicke war es die vierte Niederlage in Serie. Die...