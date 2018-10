TTC Lonau übernimmt Tabellenspitze der 1. Kreisklasse

Die Tischtennis-Herren des TTC 59 Lonau bleiben nach dem dritten 7:3-Sieg in Folge weiterhin ungeschlagen und haben die Tabellenführung in der 1. Kreisklasse übernommen. Mit Spannung wurde der MTV Gittelde von den Lonauer erwartet, deren Nummer eins Mike Friedrichs als ehemaliger Oberligaspieler in...