Die Regionsmeister im Tischtennis werden ausgespielt

Göttingen. Am 20. und 21. Oktober finden die Wettbewerbe in der Sporthalle Geismar 1 in Göttingen statt.

Am 20. und 21. Oktober wird der erste Teil der jährlichen Regionsmeisterschaften des Tischtennis-Regionsverbands Südniedersachsen in der Sporthalle Geismar 1 in Göttingen ausgetragen. Der Online-Meldeschluss ist am 19. Oktober um 18 Uhr.

Angeboten werden vier Nachwuchskonkurrenzen, jeweils für Jungen und Mädchen: Schüler C (Jahrgänge 2008 und jünger), Schüler B (bis Jahrgang 2006), Schüler A (bis Jahrgang 2004) und Jugend (bis Jahrgang 2001). Gespielt wird in Vierer-Gruppen, die beiden Erstplatzierten qualifizieren sich für die K.o.-Spiele. Die Finalisten in den Altersklassen Schüler und Jugend qualifizieren sich für die Bezirksindividualmeisterschaften 2018. Wie im vergangenen Jahr werden bei den Erwachsenen Rahmenwettbewerbe ausgetragen. Ein Startgeld wird nicht erhoben.

Die Meldungen erfolgen ausschließlich per E-Mail an turniermeldung@ttrv-suedniedersachsen.de. Nachmeldungen sind bis 30 Minuten vor Beginn der Konkurrenz möglich.