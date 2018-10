Vier Altkreis-Teams spielen Freitag in der 1. Kreisklasse

Mit zwei Nachholbegegnungen wird am Freitag in der 1. Kreisklasse Nord das Fußball-Wochenende eingeleitet. In beiden Spielen treffen zwei Mannschaften aus dem Altkreis Osterode aufeinander. SV Viktoria Bad Grund - SV Rotenberg II (18.30 Uhr). Die Hausherren spielen bislang eine ordentliche Saison...