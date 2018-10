Paddelquäler werden ihre Taktik schnell über Bord

Mit 15 Frauen und 7 Männern haben die Paddelquäler Fun Dragons aus Northeim am 1. Wolfsburger Drachenboot Cup teilgenommen. Für sechs Paddler war es der erste Wettkampf überhaupt.

Nach der erfolgreichen Qualifikation für den Autostadt Fun-Sport-Pokal über 200 m am Vormittag erfolgte am Mittag der erste Zeitlauf. Die Northeimer fuhren als Zweiter ins Ziel. Am Samstagnachmittag folgte das Rennen über 1.000 m. Mit einer 30/30-Taktik sollte gepaddelt werden, diese wurde aber ziemlich schnell über Bord geworfen – zugunsten einer schnelleren Frequenz. Lohn der Mühen: Mit einer Zeit unter fünf Minuten erkämpften sich die Northeimer den dritten Platz.

Am nächsten Morgen nahm das Team ersten Mal an der Sprintkurzstrecke 91,1 Meter mit Ampelstart teil, schied jedoch im ersten Rennen aus. Mittags wurde wieder ein Zeitlauf auf der 200 m-Strecke gefahren. Auch in diesem Rennen fuhren die Northeimer als Zweite ins Ziel und qualifizierten sich für das B-Finale. Hier sicherten sich die Paddelquäler den siebten Platz bei insgesamt 15 teilnehmenden Teams. „Wir zeigten an dem Wochenende eine tolle Teamleistung. Leider fehlte immer der letzte Kick und ein Quäntchen Glück“, so das Fazit.