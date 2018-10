Bad Grund Die Veranstaltung am Sonntag in Bad Grund ist die fünfte Station des Oberharzer Nordic aktiv Cups – und zugleich dessen Abschluss.

Der Indian Summer Lauf lockt in den herbstlichen Weltwald

Vier Veranstaltungen des Oberharzer Nordic aktiv Cup haben bereits stattgefunden. Am Sonntag, 14. Oktober, folgt in Bad Grund mit dem Indian-Summer-Lauf die fünfte und letzte Veranstaltung und damit der Abschluss der diesjährigen Serie. Start und Ziel der Strecken ist am Sportpark Teufelstal. Möglicherweise wird sogar ein Rekord aufgestellt, erstmals könnte die Marke von 1.000 Cup--Teilnehmern geknackt werden.

Jede Station hat ihren eigenen Charakter und besondere Landschaftseindrücke gezeigt und Alleinstellungsmerkmale entwickelt. Die vielen Besonderheiten des Oberharzer Nordic aktiv Cup haben aber eines gemein: sie zeigen die ganze Bandbreite der Schönheit des Harzes. Das wird auch am Sonntag der Fall sein, wenn man unter anderem durch den Weltwald walken kann. Hier kann man im Herbst wie sonst nur in Nordamerika den Indian Summer erleben – mit einer intensiven Farbenpracht von Pflanzen und Gehölzen aus allen Teilen der Erde

Bunte Herbstfärbung

Angeboten werden in Bad Grund drei unterschiedliche Routen durch die von bunter Herbstfärbung geprägte Landschaft mit Längen von 6,2 km, 10,3 km und 15 km. Die Niedersächsischen Landesforsten haben aus den Sturmschäden etwas Tulpenbaumholz zur Verfügung gestellt. Daraus wurden exklusive Holzmedaillen für die Teilnehmer hergestellt. Für die Harzer Wandernadel gibt es die Stempel-Nr. 129 an der Pausenstelle im Weltwald Harz und auf der 15-km-Tour die Nr. 130 Iberger Albertturm. Zudem wird es auch wieder, wie bei allen Veranstaltungen des Oberharzer Nordic aktiv Cup, einen Tages-Sonderstempel geben.

Nach dem Zieleinlauf folgt die Ausgabe der Teilnehmerurkunden und die Ehrung der Teilnehmer, die bei drei, vier oder allen fünf Veranstaltungen mit dabei waren. Als besonderer Lohn warten im Sportpark Teufelstal nach der Rückkehr Bratwurst und Burger vom Harzer Roten Höhenvieh vom Grill. Natürlich darf auch das Buffet mit hausgebackenem Kuchen nicht fehlen.

Aufgrund von Straßenbauarbeiten und etwas eingeschränkter Parkmöglichkeiten empfehlen die Veranstalter Fahrgemeinschaften und eine frühzeitige Anreise. Weitere Parkmöglichkeiten bestehen in unmittelbarer Nähe in der Schurfbergstraße, nur wenige Gehminuten vom Sportpark entfernt.

Online-Anmeldungen sind bis zum 12. Oktober unter www.nds-skiverband.de möglich. Nachmeldungen gegen eine erhöhte Gebühr können am Sonntag ab 9 Uhr vor Ort erfolgen.