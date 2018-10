Hattorfer erlaufen im Südniedersachsen Cup starke Ergebnisse

Die Gruppe der Hattorfer Läufer in Schoningen.

Schoningen Die Sportler sind bei den Veranstaltungen in Schoningen und Alfeld dabei – dem dritt- und vorletzten Lauf der SNC-Serie.

Der drittletzte Lauf der Südniedersachsen Cup Serie 2018 fand im Sollingort Schoningen statt. Der Veranstalter SC Schoningen 04 freute sich über einen Teilnehmerrekord beim 18. Schoninger Volkslauf. Trotz des regnerischen Wetters waren 391 Läufer auf den sehr anspruchsvollen Strecken unterwegs.

Aus Hattorf waren sieben Athleten vom TVG dabei, wobei auch für das Küchenstudio Hattorf gestartet wird. Nieselte es zu Beginn des 6 km-Laufes mit 120 Höhenmetern bei 10 Grad nur etwas, mussten die 11 km-Läufer die rund 300 Höhenmeter bei strömendem Regen absolvieren.

Besser meinte es das Wetter beim vorletzten SNC-Lauf, dem 22. Alfelder Leinetal-Lauf. Bei 14 Grad und etwas Sonne wurden die 200 Läufer nur ab und zu von starken Windböen behindert, wodurch auf dieser schnellen Strecke noch bessere Zeiten verhindert wurden. Die Strecken über 5 und 10 Kilometer führen überwiegend flach durch die Leinewiesen und mit einer kleinen Steigung durch die Alfelder Innenstadt.

Durch die guten Platzierungen haben sich die Hattorfer vor dem letzten Lauf am 24. November in Bad Gandersheim beste Ausgangspositionen für Spitzenplätze in der Jahreswertung geschaffen.

Ergebnisse

Schoningen, 6 km: 2. M45 Thomas Minde, 28:22 Minuten, 1. MJA Andre Beims, 30:43 Min., 1. W40 Diane Minde, 30:54 Min., 1. WJB Dania Minde, 31:47 Min., 1. W70 Brigitte Kohn, 42:19 Min., 3. W45 Claudia Heidelberg-Lehmann, 51:14 Min.

11 km: 1. M70 Reinhard Meyer, 1:05:41 Std.





Alfeld, 5 km: 1. W60 Viktor Landmann, 19:36 Minuten, 4. W45 Thomas Minde, 22:07 Min., 1. WJB Dania Minde, 22:55 Min., 1. MJA Andre Beims, 22:59 Min., 3. W40 Diane Minde, 23:57 Min., 2. Frauen Aline Minde, 25:02 Min., 1. W60 Gitti Böttcher, 30:21 Min., 1. W70 Brigitte Kohn 32:19 Min.,

10 km: 1. M70 Reinhard Meyer 53:14 Minuten, 4. W40 Susann Hofmann, 56:28 Min., 6. M55 Thomas Hahn, 56:28 Min., 4. W45 Simone Fleischmann, 58:28 Min., 7. M55 Axel Riechel, 58:28 Min.