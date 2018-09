Harzer Falken überzeugen trotz 1:4-Niederlage am Pferdeturm

Die Harzer Falken haben in der Eishockey-Oberliga Nord ihre dritte Niederlage in Folge kassiert, dennoch zeigt die Formkurve bei den Braunlagern nach dem 1:4 (1:0, 0:3, 0:1) bei den Hannover Indians in die richtige Richtung. Vor mehr als 2.400 Zuschauern am altehrwürdigen Pferdeturm lieferten die...