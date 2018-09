Fans sollen Volleyballerinnen des VT Südharz Energie liefern

Nachdem die Volleyballerinnen des VT Südharz zum Verbandsliga-Auftakt vor zwei Wochen in Aligse einen Punkt verbuchen konnten, soll nun vor heimischer Kulisse das Konto aufgestockt werden. Zu Gast in der Herzberger Mahntehalle sind am Samstag ab 15 Uhr der VfL Wolfsburg und Tuspo Weende II. Die...