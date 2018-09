Die Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga duellieren sich

Am Sonntag treffen in der Kreisliga die beiden Topteams SV Rotenberg und SG Werratal aufeinander, die sich punkt- und torgleich die Tabellenspitze teilen. Der Sieger des Spitzenspiels kann sich gegenüber dem Gegner etwas absetzen. Zudem stehen drei Kellerduelle an, in denen es um wichtige Punkte im...