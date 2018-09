Veilchen Ladies der BG 74 Göttingen treffen auf Nördlingen

Keltern Die Basketball-Damen bestreiten beim Season-Opening der DBBL in Keltern am Samstag um 18.30 Uhr das letzte Spiel des Event-Wochenendes.

Sechs Partien mit zwölf Mannschaften an zwei Tagen in einer Halle, dazu viele Fans und ein attraktives Rahmenprogramm: Das ist die Idee hinter dem Season Opening der DBBL, das allerdings ein paar Jahre Pause eingelegt hat. Zuletzt fand es 2013 in Chemnitz statt. Jetzt lädt der deutsche Meister Rutronik Stars Keltern zur Neuauflage ein. Dabei geht es für die Flippo Baskets der BG 74 Göttingen gleich richtig zur Sache. Das Team von Headcoach Giannis Koukos trifft zum Auftakt am Samstag ab 18.30 Uhr auf die XCYDE Angels aus Nördlingen.

Vor weniger als zwei Wochen standen sich beide Teams bei einem Vorbereitungsturnier schon einmal gegenüber. Damals siegte Nördlingen mit 61:52 gegen Göttingen. Das Team aus Bayern hat sich gegenüber dem Vorjahr ein wenig verändert. Mit den US-Amerikanerinnen Jennifer Schlott und Kimberly Pierre-Louis sind die beiden besten Scorerinnen nicht mehr dabei. Allerdings kann Headcoach Patrick Bär auf ein verbliebenes Quartett an Leistungsträgerinnen bauen, das um starke Neuzugänge ergänzt wurde.

Die Veilchen Ladies wollen nach ihrem durchwachsenen Auftritt im Pokal beim Season Opening deutlich mehr zeigen. Headcoach Giannis Koukos kann mit Ausnahme von Point-Guard Eleni Kyratzi (Meniskusverletzung) auf den gesamten Kader bauen. „Wir haben in der Vorbereitung hart gearbeitet. Jetzt wird sich zeigen, was wir zu leisten imstande sind“, sagt der Grieche.