Damen der HSG oha stehen vor interessanter Saison

Hattorf Zum Auftakt der Regionsoberliga unterlagen die Handballerinnen bei der HG Rosdorf-Grone. Am Sonntag findet das erste Heimspiel in Hattorf statt.

Die neue Handball-Saison stellt das Damenteam der HSG oha auf eine große Probe. Nach dem Vizemeistertitel in der Regionsliga folgte der Aufstieg in die Regionsoberliga, wobei die Ligen zusammengelegt wurden. Zunächst wird eine Hinrunde gespielt, danach erfolgt die leistungsgemäße Einteilung in drei Gruppen zu je sechs Mannschaften in der Rückrunde.

Zu der schwierigen Herausforderung in der Regionsoberliga gesellt sich für das Team des Trainerduos Torsten Morich/Heidi Fricke das Verletzungspech. Jana Schirmer muss noch ihren Mittelhandbruch aus der Vorsaison auskurieren, fällt auch Torfrau Denise Hensel für die Hinrunde wegen einer Schulterverletzung aus.

Reaktivierte Spielerinnen

Auf der Position zwischen den Pfosten konnten die HSG-Damen zwei ehemalige Spielerinnen reaktivieren. Sabrina Mros, beim TVG Hattorf bis zur A-Jugend aktiv, und Lara Schirmer, die es bei der HSG oha bis in die Drittliga-Mannschaft geschafft hatte, haben sich bereit erklärt, die Lücke zu füllen. Der Kader wird außerdem von Spielerinnen der A-Jugend unterstützt. Hier herrscht bereits eine gute Zusammenarbeit. In Absprache mit den Verantwortlichen des Nachwuchses, Tanja Wilfer und Sophie Galke, wurde das Freitagstraining beider Teams zusammengelegt.

Am Samstag starteten die HSG-Damen bei der HG Rosdorf-Grone II, in der vergangenen Spielzeit im Mittelfeld der Regionsoberliga platziert, mit einer 20:25 (9:14)-Niederlage in die Saison. Die Anfangsphase gestaltete sich schleppend, die Gäste brauchten fast zehn Minuten bis zum ersten Tor durch Carina Berger. Nach einem 2:6-Rückstand kam die HSG besser ins Spiel. Vor allem über die linke Angriffsseite gelangen Treffer, es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Bis zum Halbzeitstand von 9:14 konnten die HSG-Damen gut mithalten.

Die Frauen der HSG oha 2018/19. Foto: Verein / HSG oha

Nach der Pause erwischten die Harzerinnen den besseren Start. Besonders Carina Berger und Julia Lohrengel erzielten wichtige Treffer (13:16, 38.), während Sabrina Mros die Rosdorfer Damen fast verzweifeln ließ. Dann fingen sich die Gastgeberinnen jedoch wieder und zogen erneut davon (15:20, 47.). Dass es in der Schlussphase noch einmal spannend wurde, lag nicht zuletzt an den stark aufspielenden A-Juniorinnen, die die HSG-Damen tatkräftig unterstützten. Bis auf 19:21 verkürzten die Gäste, ehe die Kräfte nachließen und Rosdorf-Grone davon zog. HSG: Bremer, Mros – Berger (8/3), Friehe (5), J. Lohrengel (4), Cranen (1), Gobel (1), Larsen (1), Bierwirth, Fröhlich, Jagemann, K. Lohrengel, Röthel.

Am Sonntag steht für die HSG-Damen das erste Heimspiel der neuen Saison an. Um 15 Uhr empfangen die Harzerinnen den TSV Landolfshausen im Hattorfer DGH. Hier hofft die Mannschaft an die gute Leistung aus Rosdorf anzuknüpfen und will den Fans eine kämpferische Leistung bieten.

HSG-Kader 2018/19

Tor: Sabrina Mros, Lara Schirmer und Denise Hensel

Rückraum: Annika Wode, Carina Berger, Julia Lohrengel, Katharina Lohrengel, Rika Jagemann, Jana Schirmer

Außen: Yvonne Larsen, Jasmin Bierwirth, Anna Kreinacke, Laura Fröhlich

Kreis: Finja Gobel, Melanie Röthel