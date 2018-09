Veilchen Ladies erreichen nächste Runde im DBBL-Pokal

In einer über 40 Minuten packenden Partie haben sich die Basketball-Damen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen mit 58:53 (22:27) gegen Erstliga-Konkurrent Chemcats Chemnitz durchgesetzt. Das Team von Giannis Koukos sicherte sich den Erfolg im FKG vor rund 200 Zuschauern durch eine starke zweite Halbzeit, in der vor allem in der Defense sehr viel erfolgreicher agiert wurde.

Die Veilchen Ladies starteten schwach in die Partie – kaum ein Wurf fand den Weg in den Korb. Chemnitz übernahm dank aggressiver Verteidigung sofort die Initiative und setzte sich früh ab (2:9). Die Gastgeberinnen dagegen fanden nur langsam ins Match und waren insbesondere unter den Körben überraschend deutlich unterlegen. Immerhin lief es bei der BG im Angriff im zweiten Viertel ein wenig besser und der bis auf neun Punkte angewachsene Rückstand konnte bis zur Pause auf fünf Zähler reduziert werden.

Nach dem Seitenwechsel waren die Flippo Baskets in der Verteidigung besser organisiert, Jennifer Crowder brachte mit vier Punkte in Folge die BG-Damen erstmals in Front (32:30). Chemnitz blieb zwar bis zum Schluss in Schlagdistanz, doch nicht zuletzt dank Alissa Pierce, die mutig den Weg zum gegnerischen Korb suchte, hatten die Veilchen stets die Nase vorn. Pierce war am Ende mit 14 Punkten die Topscorerin auf Göttinger Seite, ebenfalls zweistellig punkteten die Veilchen-Neuzugänge Theresa Simon (12) und Cori Coleman (11).