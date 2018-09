Die Harzer Falken proben den Ernstfall

Für die Harzer Falken wird es ernst. An diesem Wochenende stehen die letzten beiden Vorbereitungsspiele vor dem Saisonstart in der Eishockey-Oberliga Nord auf dem Programm. Am Freitag, 14. September, sind die Braunlager zu Gast bei den Black Dragons Erfurt, Spielbeginn in der Kartoffelhalle ist um...