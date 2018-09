Auf die FSG Eisdorf/Hattorf wartet ein schweres Spiel

Auf die Fußballerinnen der FSG Eisdorf/Hattorf wartet am Sonntag eine äußerst schwere Aufgabe. In der Frauen-Landesliga müssen die Harzerinnen beim SV Wendessen antreten. Die Gastgeberinnen belegten in der vergangenen Saison den zweiten Tabellenplatz und zeigen sich auch in dieser Spielzeit wieder...