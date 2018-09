HSG oha erwartet gegen VfB Fallersleben einen harten Kampf

Mit Volldampf zu den ersten Punkten – darauf hoffen die Handball-Herren der HSG oha am Samstag beim ersten Heimauftritt in der neuen Verbandsliga-Saison. Gegen den VfB Fallersleben müssen sich die Hausherren aber auf einen harten Kampf einstellen, die Gäste reisen als Tabellenführer in die...