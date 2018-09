Konsequenz des Spielabbruchs: Harztor zieht A-Jugend zurück

Nach den Vorkommnissen am vergangenen Samstag beim Spiel in der A-Junioren Kreisliga zwischen JFV West Göttingen und der JSG Harztor, bei dem sich die Jugendlichen eine Schlägerei mit anschließenden Platzverweisen lieferten, kam der Vorstand der JSG Harztor am Dienstagabend mit den Trainern der...