Harzer laufen um den Mittelpunkt Deutschlands

Beim 13. Lauf zum Mittelpunkt Deutschlands in Krebeck ging es für 225 Laufsportler nicht nur um den Spaß am Laufen, sondern auch um Wertungspunkte in zwei Wettbewerben, dem Südniedersachsen-Cup und dem Eichsfeld-Cup. Dementsprechend waren die anspruchsvollen Läufe auch hochkarätig besetzt. Trotz...