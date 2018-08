Paddelquäler duellieren sich mit der Ü50-Nationalmannschaft

Das Team der Paddelquäler Northeim beim Wettkampf in Magdeburg. Foto: Verein / Paddelquäler Northeim

Magdeburg Northeimer Drachenboot-Mannschaft traf beim Wettkampf am Salbker See II auf die deutsche Ü50-Auswahl und musste sich nur knapp geschlagen geben.

Die Northeimer Paddelquäler waren kürzlich auf dem 18. Magdeburger Drachenbootfestival am Salbker See II vertreten. In Sachsen-Anhalt galt es, sich gegen ein starkes Teilnehmerfeld von 34 Teams durchzusetzen.

Das Sport-Team des Drachenboot-Vereins Northeim trat unter anderem gegen Dragons Club Leipzig und Sachsenpack an. Außerdem nahm an der Regatta das Ü50-Nationalteam Grand Dragon teil, das die Regatta als Vorbereitung für die anstehende Europameisterschaft genutzt hat. Schnell war für die Paddelquäler klar: Die wollen wir kriegen.

Sicherer Einzug in das Finale

Am Samstag standen zunächst die 200 m-Rennen auf dem Plan. Ein zweiter und ein erster Platz in den Vorläufen sicherten einen Platz im Halbfinale der Sport Premium-Klasse. Nach einer tollen Teamleistung, mit dem ersten Platz im Halbfinale belohnt, ließ das Finale wegen dunkler Gewitterwolken auf sich warten.

Die Anspannung konnte jeder spüren und sogar sehen, denn im Finale traten die Northeimer gegen die Ü50 Nationalmannschaft an. Nach einem Herzschlagfinale hatten die Paddelquäler allen Grund zur Freude: Mit nur 0,673 Sekunden Abstand paddelten sie auf den zweiten Platz hinter den Weltmeistern und Olympiasiegern aus der Nationalmannschaft. Die Drittplatzierten ließ das Northeimer Team um Trainer Gert Gaschler mit fast einer Sekunde Abstand hinter sich.

Am Abend ging es dann auf die Salbker Meile (999 m + x). Leider wurde das Rennen wegen Problemen mit dem Zeitmessgerät abgebrochen, das kostete Kraft. Dennoch starteten die Paddelquäler anschließend mit kühlem Kopf und hoch motiviert auf die Langstrecke. Nach einem Rennen, welches mit der üblichen Schlagfrequenz für die 500 m gefahren wurde, stand Platz drei fest, nur 0,442 Sekunden hinter dem Zweiten Sachsenpack und 5,527 Sekunden hinter dem Ü50 Nationalteam.

Rekordzeit über 500 m

Nach einer feuchten Nacht mit Gewittern ging es am Sonntag auf die Lieblingsstrecke der Paddelquäler, die 500 m. Auf Nationalmannschaftsniveau bestritt das Northeimer Team packende Rennen im Vorlauf – mit eigener Rekordzeit von 2:05,589 Minuten – und Halbfinale. Mit dem Ü50-Nationalteam lieferten sich die Paddelquäler im Finale über 500 m ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen und mussten sich nur ganz knapp dem Favoriten geschlagen geben.

Derzeit bereitet sich das Sport-Team auf die nationale Bestenermittlung im Breitensport am 22. und 23. September in Schierstein vor, um sich dort mit Teams aus ganz Deutschland zu messen. Vorher gilt es aber noch, die eigene Veranstaltung auszurichten. Am 25. August findet auf dem Northeimer Freizeitsee wieder der KSN-Drachenboot Cup statt.