Bei der BG Göttingen hat die Vorbereitungszeit begonnen

Am vergangenen Freitag ist die BG Göttingen in die Vorbereitung auf die Basketball Bundesliga-Saison 2018/19 gestartet. Zum Trainingsauftakt versammelte BG-Headcoach Johan Roijakkers zwölf seiner 14 Spieler um sich – Kapitän Michael Stockton und Neuzugang Derek Willis stoßen erst Ende dieser Woche zum Team.

In den nächsten Tagen und Wochen arbeiten die Veilchen daran, als Mannschaft zusammenzuwachsen. Eine Reihe von Testspielen absolviert die Roijakkers-Truppe zwischen Ende August und Ende September, zwei davon in der heimischen Sparkassen-Arena. Am Samstag, 22. September, ist der belgische Erstligist Crelan Okapi Aalstar in der Arena am Schützenplatz zu Gast (18 Uhr). Einen Tag darauf empfangen die Veilchen Basic-Fit Brüssel (Sonntag, 23. September, 17 Uhr). Für die beiden einzigen öffentlichen BG-Vorbereitungsspiele in Göttingen sind Tickets ab sofort erhältlich.

Jonas Friedrich verstärkt Office-Team

Die BG Göttingen ist auf der Suche nach einem neuen Ticketing-Manager und Heimspielorganisator fündig geworden. Jonas Friedrich übernimmt ab sofort den Bereich bei den Veilchen. „Wir freuen uns, dass wir Jonas für die BG gewonnen haben“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen über den 25-Jährigen. „Jonas hat unter der Vielzahl an Bewerbern den besten Eindruck hinterlassen. Zudem ist es schön, dass er aus der Region kommt.“ Friedrich folgt auf Tim Bokelmann, der die Veilchen auf eigenen Wunsch aus privaten Gründen verlassen hat.

Der Büro-Neuzugang kommt aus Duderstadt und studierte Sportmanagement an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaft in Salzgitter. Seinen Studiengang schloss Friedrich in diesem Sommer erfolgreich mit dem Bachelor ab. Während seines Studiums sammelte er praktische Erfahrung beim Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli. Dort organisierte er Fußball-Camps und half bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen des Rabauken-Clubs. Seit Mitte Juli ist Friedrich bei der BG. „In den vergangenen Tagen habe ich schon einen guten Einblick in die Dinge bekommen, die auf mich zukommen. Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und kann es kaum erwarten, dass die Saison endlich losgeht“, sagt er.

Tickets für die Testspiele in der S-Arena unter www.bggoettingen.de.