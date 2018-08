FC Merkur Hattorf hat den SV Förste zu Gast

In der 1. Kreisklasse Nord steht am Mittwochabend ein vorgezogenes Punktspiel auf dem Programm. Ab 19 Uhr empfangen die Fußballer des FC Merkur Hattorf die Auswahl des SV Förste. Beide Mannschaften sind mit einem knappen 1:0-Sieg in die Saison gestartet und wollen nun nachlegen. Sollte es einen...