Der Sportivationstag in Osterode geht in eine neue Runde

Der Kreissportbund Göttingen-Osterode und seine beiden Hauptorganisatoren Günter Thiele und Renate Wagner haben die meisten Vorbereitungen abgeschlossen. Jetzt muss nur noch an den Details gearbeitet werden, damit am Dienstag, 28. August, im Jahnstadion in Osterode der Sportivationstag für junge...