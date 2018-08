TBV Lemgo feiert Turniersieg in Ilsenburg

Der TBV Lemgo Lippe hat das 29. Internationale Klaus-Miesner-Gedenkturnier in Ilsenburg gewonnen. Im Finale setzte sich der Handball-Bundesligist am Sonntag gegen den Titelverteidiger MT Melsungen mit 30:28 (15:16) durch. Platz drei ging mit dem SC Magdeburg an einen weiteren Bundesligisten. Im...