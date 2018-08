LG Osterode lädt zum Abendsportfest ein

Osterode Leichtathleten treffen sich am 15. August ab 17.30 Uhr im Osteroder Jahnstadion. Anmeldungen sind bis zum 12. August möglich.

Am Mittwoch, 15. August, ist die LG Osterode Ausrichter des jährlichen Abendsportfests. Neben Einzelwettbewerben stehen auch mehrere Staffelläufe auf dem Zeitplan. Beginn der Veranstaltung ist um 17.30 Uhr.

Im vergangenen Jahr waren rund 80 Athleten an den Start gegangen, in diesem Jahr hofft man auf eine größere Beteiligung. Auf dem Wettkampfplan stehen Laufwettkämpfe vom Sprint bis zur Langstrecke sowie in allen Altersklassen der Hoch- und Weitsprung.

Verschiedene Distanzen im Angebot

In der Altersklasse U14 werden bei den Laufstrecken 75 m, 2.000 m sowie die Staffel über 4 x 75 m angeboten. In der Altersklasse U16 stehen die Strecken über 100 m, 300 m und 2.000 m zur Auswahl, zudem die Staffel über 4 x 100 m.

In den Altersklassen U18, U20 sowie bei Erwachsenen können die Sportler über 100 m, 200 m, 400 m, 1.000 m und 3.000 m an den Start gehen, zudem gibt es Staffeln über 4 x 100 m, 3 x 800 m und 3 x 1.000 m. Bei der letztgenannten Variante konnten sich die Herren der LG Osterode vor kurzem erst den Deutschen Meistertitel in der Altersklasse M60 sichern.

Die Läufe werden grundsätzlich klassenübergreifend nach den gemeldeten Bestzeiten eingeteilt. Der letzte Start erfolgt gegen 20.15 Uhr über die 3.000 m-Distanz.

Meldungen sind bis zum 12. August nur online unter www.ladv.de mit Angabe der Bestleistung möglich. Bei Fragen kann Werner Böttcher unter

05584/365

helfen.