Staffel der LG Osterode läuft zur Deutschen Meisterschaft

Zella-Mehlis 3 x 1.000 Meter-Trio der LGO mit Rainer Behrens, Viktor Landmann und Manfred Vollmer feiert in Zella-Mehlis den Titelgewinn in der AK60.

Mit einem großen Erfolg kehrten die M60-Senioren der LG Osterode von der Langstaffel-DM am Samstag in Zella-Mehlis zurück – Rainer Behrens, Viktor Landmann und Manfred Vollmer wurden über 3 x 1.000 Meter in der Altersklasse 60 mit einer herausragenden Leistung Deutscher Staffelmeister.

Zehn Staffeln waren angetreten, neben der LG Stadtwerke München, LAC Quelle Fürth und dem USC Bochum gehörte die Harzer Staffel zu den Mitfavoriten. Dichtes Gedränge herrschte am Start, da das Stadion nur über vier Rundbahnen verfügt. Startläufer Behrens wollte sich auf kein Gedränge einlassen und übernahm mutig nach 140 m die Führungsposition. Das sich daran bis ins Ziel nichts ändern sollte, war die eigentliche Überraschung. Mit 15 Metern Vorsprung vor den Staffeln aus Bochum und zur Überraschung der Startgemeinschaft Pforzheim Masters übergab er nach einer Zwischenzeit von 3:24 Minuten den Stab an Landmann.

Landmann wie ein Uhrwerk

Bei brütender Hitze lief der Osteroder wie ein Uhrwerk, baute den Vorsprung kontinuierlich aus und zeigte, wie stark und mannschaftlich geschlossen an diesem Tag die Staffel der LGO war. Vollmer spulte als Schlussläufer taktisch die erst Runde so zügig runter, dass es für die anderen Staffeln nur noch um die Folgeplatzierungen ging. Mit fast 100 Metern Vorsprung lief er jubelnd zum Titel. Die Zeit, starke 10:13,39 Minuten, bedeuten gleichzeitig den ersten Platu in der Deutschen Bestenliste.

Auf den zweiten Platz kamen die Läufer der StG Pforzheim Masters in 10:32,94 Minuten vor dem USC Bochum. Für die Harzer aber war nach einer harten Vorbereitungszeit die Goldmedaille der Lohn, die sich die drei Läufer der LG Osterode redlich verdient haben.

Titelkämpfe im Wurf-Mehrkampf

Im Wurf-Mehrkampf (Hammerwurf, Kugel, Diskus, Speer und Gewichtwurf) ging es am Sonntag um die Deutschen Meistertitel. Von der LG Osterode hatten sich Dirk Schweidler, Jörg Ahrens und Helmut Bode qualifizieren können. Als Ziel hatten sich die Drei vorgenommen, ihre Bestleistungen aus dem Vorjahr zu übertreffen. Letztlich blieb es Helmut Bode vorbehalten, in der M60 mit 2.677 Punkten einen neuen Kreisrekord zu erzielen. Im Hammerwurf erzielte er 27,07 m, die 5 kg-Kugel landete bei 10,73 m, der Diskuswurf mit 24,00 m ist nicht seine Stärke, dafür erzielte er aber gute 34,54 m mit dem Speer und abschließend 12,12 m mit dem 9,08 kg schweren Gewicht. Im großen Teilnehmerfeld bedeutete dies den 15. Platz.

Allen Startern machten in Thüringen die hohen Temperaturen zu schaffen, ist man doch den ganzen Tag im Stadion der brennenden Sonne ausgeliefert. Dirk Schweidler in der Altersklasse M50 mit Platz 14 (Hammer 35,74 m, Kugel 9,37 m, Diskus 29,21 m, Speer 29,14 m, Gewichtwurf 12,73 m) und Jörg Ahrens in der M55 mit Platz zwölf (Hammer 29,87 m, Kugel 8,85 m, Diskus 26,67 m, Speer 31,10 m, Gewichtwurf 11,24 m) verfehlten ihre Vorjahrespunktzahlen, waren aber mit 2.579 beziehungsweise 2.581 Punkten dennoch zufrieden.

Die Leistungen der drei Harzer bedeuteten in der Mannschaftswertung den sechsten Platz für die LG Osterode.