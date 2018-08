Junges Team des Tuspo Petershütte hat viel Potenzial

Mit viel Rückenwind aus der vergangenen Rückrunde startet die junge Mannschaft des Tuspo Petershütte in die neue Bezirksliga-Saison. Dank einer starken Serie rollten die Blauen das Feld von hinten auf und landeten am Ende auf Rang sechs. An diese Erfolgsserie hofft man nun anknüpfen zu können. Zum...