Von Oderbrück stehen drei Strecken zur Auswahl bereit

Der Hildesheimer Ski Klub 1960 ist am Samstag, 18. August, Gastgeber der nächsten Station des Oberharzer Nordic aktiv Cup 2018. Ausgehend von der vereinseigenen Hochmoorbaude in Oderbrück-Nord stehen den Teilnehmern drei Strecken zur Auswahl.

Die Kurzroute „Dreieckiger Pfahl und zurück“ über 4,7 km zum Ausprobieren und für Genuss-Walker; „Achtermann und Bodetal“ über 9,5 km für alle, die mehr wollen und „Über den Knochenbrecher“ mit 12,8 km Länge für Trittsichere und Geübte, die eine sportliche Herausforderung suchen.

Die GLC Glücksburg Consulting AG, Betreiber der Tourist-Informationen Oberharz und touristischer Vermarkter der Region, richtet in Zusammenarbeit mit den Skivereinen aus Altenau, Buntenbock, St. Andreasberg, Hildesheim und Bad Grund eine Reihe aus fünf sportlichen Events in fünf Orten aus. Unterstützt wird die Veranstaltungsreihe vom Niedersächsischen Skiverband sowie der Landesforstverwaltung.

Teilnehmen wird belohnt

Das besondere an der sportlichen Wettkampf-Reihe: Jeder Teilnehmer kann gewinnen. Jeder Nordic Walker, der an allen fünf Veranstaltungen teilnimmt, erhält einen Cup in Gold, bei vier Teilnahmen den Cup in Silber und wer bei drei Veranstaltungen dabei war, den Cup in Bronze. Während der letzten Station der Serie am 14. Oktober in Bad Grund, dem legendären Indian-Summer-Lauf im Weltwald, werden die Cups schließlich feierlich verliehen.

Nordic Walking ist eine gesundheitsfördernde Bewegungsmöglichkeit für alle Altersgruppen. Das Gehen mit den stabilen und leichten Carbonfiber-Stöcken gleicht dem Bewegungsablauf beim Skilanglauf. Die Vielzahl der positiven Trainingseffekte machen Nordic Walking zum idealen Ganzjahres-Ausdauersport für gesundheitsbewusste Menschen jeden Alters und jeder Kondition. Gemütliches Wandern ist genauso möglich wie sportive Belastung.