Jugendmannschaften des TC Bad Grund spielen herausragende Saison

In der Jugendpunktspielserie des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen ist der Nachwuchs des TC Bad Grund erfolgreich unterwegs. Gleich mehrere Kinder- und Jugendmannschaften erreichten in ihren Altersklassen hervorragende Platzierungen. Sehr gute Erfolge in den jüngst stattgefunden Turnieren runden...