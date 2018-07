Als Tuspo zur Meisterschaft stürmte

Foto: Privat / Archiv Klaus Dempwolf

Vor 50 Jahren, in der Saison 1967/68, feierte Tuspo Petershütte die Meisterschaft in der Bezirksligastaffel Hildesheim und stieg in die damals vierthöchste Liga, die Verbandsliga, auf. Foto: Privat / Archiv Klaus Dempwolf