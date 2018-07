Tuspo gewinnt den Harz Energie-Cup

Auch am vergangenen Wochenende fanden wieder einige Testspiele statt. In guter Frühform präsentierte sich dabei der Bezirksligist Tuspo Petershütte. Beim in Ilsenburg ausgetragenen Harz Energie-Cup sicherten sich die Seestädter den Sieg, im Finale bezwang die Mannschaft von Neu-Trainer Wolfgang...