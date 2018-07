Bilshausen und Breitenberg im Finale

Zwei klare Erfolge gab es in den Halbfinalspielen beim Autohaus-Herschel-Cup in Rhumspringe. Dabei unterlag Gastgeber und Titelverteidiger SV Rotenberg am Donnerstag gegen den SV Bilshausen mit 0:3. Einen Tag später setzte sich Germania Breitenberg mit 4:0 gegen den FC Höherberg durch. Bei den...