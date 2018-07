Mit Pokalsieg im Rücken Heimsieg erzielen

Am morgigen Sonntag, dem 29. Juli, steht für den VfB Südharz das erste Pflichtspiel der Saison an. Der Kreispokalsieger erwartet um 15 Uhr den Bezirksligisten Bovender SV in Walkenried. Am Mittwoch, 1. August, um 19 Uhr ist noch der Tuspo Petershütte auf eigenem Platz gegen den Landesligisten SC...