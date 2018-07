Mannschaften überprüfen in Testspielen ihren Leistungsstand

Erneut standen sich am vergangenen Wochenende zahlreiche Mannschaften in Testspielen gegenüber und überprüften dabei ihren Leistungsstand in der Vorbereitung. Einige geplante Freundschaftsspiele mussten aufgrund Personalmangels abgesagt werden. So konnte zum Beispiel Bezirksligist Petershütte...