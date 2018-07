LSB sucht junge Sportler für Tansania-Projekt

Göttingen Der LSB Niedersachsen sucht junge Mitglieder aus Sportvereinen in Göttingen und Umgebung im Alter von 16 bis 18 Jahren für ein Projekt mit der Filbert Bayi-School in Kibaha in Tansania. Schwerpunkt ist das fünfte UN-Nachhaltigkeitsziel, das die Chancengleichheit beider Geschlechter betrifft. Die...