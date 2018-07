Sportabzeichenabnahme startet am 8. August

Dorste Beim TSC Dorste beginnt in Kürze die Sportabzeichenabnahme. Der erste Termin ist am Mittwoch, 8. August, um 17 Uhr im Rahmen der Sportwoche auf den Neuen Sportplatz. In den darauffolgenden Wochen können Interessierte immer mittwochs von 17.30 bis 19 Uhr ihr Sportabzeichen ablegen.