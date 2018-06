Sommercamp für fußballverrückte Mädchen

FFC Renshausen Renshausen. Für alle fußballverrückten Mädchen bietet der FFC Renshausen, passend zum WM-Sommer, ein besonderes Highlight an. Am Mittwoch, 27. Juni, ab 14 Uhr und am Donnerstag 28. Juni, ab 10 Uhr rollt der Ball auf dem Renshäuser Sportplatz. Eingeladen sind alle...