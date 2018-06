Gute Beteiligung in der Uffestadt

Bad Sachsa. Am Wochenende fand in Bad Sachsa das 21. Sommer-Lauffest statt, verbunden mit dem 9. Südharzer Göbels-Vitallauf. Knapp 300 Teilnehmer gingen an den Start der verschiedenen Strecken, wobei vor allem der Nachwuchs zahlreich vertreten war. Fast 80 Kinder sorgten beim Kiddy-Run für...