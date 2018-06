Im Keilerrevier kehrt wieder Ruhe ein

Hörden. So langsam kehrt im Revier des Harzer Keilers wieder Ruhe ein. 1 200 Teilnehmer bei den Erwachsenen und noch einmal 200 Kinder hatten am Sonntag beim 6. Harzer Keiler Run rund um Hörden für ein Spektakel gesorgt, Tausende Zuschauer feuerten die Athleten an. Jetzt heißt es bei den...