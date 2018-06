U 15-Auswahl des NFV startet gegen Hessen

Duisburg Vom 15. bis 19. Juni wird in der Sportschule Duisburg-Wedau das U 15-Junioren-Sichtungsturnier des DFB ausgetragen. Insgesamt finden vier Spielrunden statt. Die Auswahl des Niedersächsischen Fußballverbandes trifft in ihrem Auftaktspiel am Freitag, 15. Juni, auf die Auswahl Hessens. Die weiteren...