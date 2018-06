Seulingen und Pferdeberg steigen freiwillig ab

Osterode In der Bezirksliga und in der Kreisliga stehen schon vor den letzten Spielen zwei Absteiger fest. Wie der Kreisspielausschussvorsitzende Klaus Henkel mitteilte, haben der TSV Seulingen in der Bezirksliga sowie der SC Pferdeberg in der Kreisliga unabhängig von der sportlichen Qualifikation auf ihr...