In Barbis steigt der Abstiegskrimi

Osterode. In der Kreisliga stehen am heutigen Freitag sieben Nachholspiele an. Im Saisonendspurt sind die Teams erneut doppelt gefordert am Wochenende. Im Abstiegskampf treffen im direkten Duell Harztor und Nikolausberg aufeinander. Anpfiff der Partien ist jeweils um 18.30 Uhr. ...