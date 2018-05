Markus Beerbaum fliegt zum Sieg

Sie waren schlichtweg aus dem Häuschen, die Besucher des Hardenberg Burgturniers: Mit Markus Beerbaum, der in Adelebsen ganz in der Nähe des traditionsreichen Hardenberg Burgturniers aufgewachsen ist, gewann ein Reiter, den man in der Region als „Einen von uns“ klassifiziert, den Großen Preis (wir...