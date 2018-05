Nationalteam spielt heute in Göttingen

Blindenfußball Göttingen. Internationaler Flair weht an diesem Wochenende durch das Göttinger Jahnstadion: Die deutsche Blindenfußball-Nationalmannschaft trägt in der Universitätsstadt zwei Freundschaftsspiele aus. Gegner sowohl am heutigen Samstag um 16 Uhr als auch am morgigen Sonntag um 10.30 Uhr ist die...