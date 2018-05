Runder Tisch zum Thema „Inklusion im Sport“

Hannover Der Landessportbund Niedersachsen und der Behinderten-Sportverband Niedersachsen wollen sich zum Thema „Inklusion im Sport durch Bildung fördern“ mit weiteren Landesfachverbänden austauschen. Sie laden deshalb zum Runden Tisch Bildung/Inklusion am 29. Juni in das Forum des Sportinternates in der...