Martin-Benedikt Gläse erwirbt Trainer-B-Lizenz

Barsinghausen 28 Trainer aus Niedersachsen haben in der Sportschule des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) in Barsinghausen die Trainer-B-Lizenz erworben. Die Prüfungskommission bildeten Martin Mohs, Thomas Pfannkuch, Arndt Westphal, Bernhard Augustin, Per Michelssen und Georgi Tutundjiev. Zu den...